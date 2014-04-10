Curiosity сфотографував на Марсі загадкове світло – ЗМІ

Навіть фахівці NASA не можуть розібратися в цьому явищі, повідомляє ТСН.

У NASA припускають, що зображене на фото світло, є всього лише відбиттям сонячного проміння від скель. Однак ця інформація залишається непідтвердженою.

”На тисячах зображень, які ми отримали від Curiosity, ми бачимо яскраві плями майже щотижня. Швидше за все, це спалахи космічного випромінювання або відбиття світла від поверхні скель”, - пояснює Джастін Макі, глава команди, що управляє камерами марсоходу.

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Тим не менш, фахівці NASA не впевнені у своїх припущеннях через дивний факт. Світіння можна помітити на знімку ”правого ока” камери Navcam, в той час як знімок лівої камери аналогічного світла не показав.

”Зазвичай ми можемо швидко визначити ймовірне джерело яскравої плями на зображенні. В цьому випадку це не так просто, оскільки нам доступно зображення лише з однієї камери”, - зазначив Джастін Макі.

Як повідомлялося раніше, учений знайшов на Марсі живий організм, який NASA не хоче досліджувати. Він подав на NASA в суд, щоб ті звернули увагу на об`єкт, знайдений ним на Марсі.