Роскомнагляд заборонив найбільший український сайт для програмістів

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв`язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) внесла найбільший український портал для програмістів DOU.ua до реєстру сайтів, що містять інформацію, поширювати яку в Російській Федерації заборонено, повідомляє український інтернет-ресурс.

Згідно повідомленням, Роскомнагляд вніс адресу сайту до реєстру на підставі статті федерального закону про «Використання інформаційно-телекомунікаційних мереж».

Тепер під час спроби зайти на DOU.ua користувачам із Росії відображається сторінка, що інформує про закритий доступ до ресурсу.

Читайте такожУ Росії заблокували всі сайти, пов'язані з "Правим сектором" Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2014 року на вимогу Роскомнагляду в соціальній мережі Вконтакте було заблоковано 13 співтовариств, присвячених акціям протесту на Майдані Незалежності у Києві, а також пов`язаних з українською націоналістичною організацією «Правий сектор». Співтовариства були заблоковані на території Російської Федерації.

Довідка УНІАН. DOU.ua – веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей і свіжої інформації, пов`язаної з інформаційними технологіями.

Проект був запущений навесні 2005 року Максимом Іващенком. Він орієнтований на українських розробників програмного забезпечення.