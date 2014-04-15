Google придбала виробника безпілотників на сонячних батареях

Інтернет-корпорація Google придбала компанію Titan Aerospace, що спеціалізується на розробці безпілотників, які працюють від сонячної енергії, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на The Financial Times.

Завдяки угоді компанія розраховує забезпечити доступом до інтернету країни, що розвиваються, де послуга недостатньо поширена.

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Titan Aerospace має доповнити власний проект Google Project Loon, в рамках якого американська корпорація створює систему повітряних кульок для можливості надання інтернет-сигналу жителям віддалених районів Землі.

Раніше повідомлялося, що команду Titan Aerospace, яка базується в Нью-Мексико, хотіла придбати Facebook, але замість цього найбільша соціальна мережа домовилася про купівлю британської стартапу Ascenta, що спеціалізується на аерокосмічних технологіях, за 20 млн доларів.