Український ринок ІТ у 2014 році скоротиться на 25%

Про це повідомляється в дослідженні аналітичною компанією IDC, проведеному спільно з компанією De Novo.

Згідно зі звітом, прогноз побудований при врахуванні політичної стабільності в країні, середньорічного курсу 11 грн за дол., падіння ВВП на 8% і міжнародної фінансової допомоги в третьому і четвертому кварталах поточного року.

За даними IDC, у 2013 році ринок ІТ в Україні скоротився на 8% - до 2,9 млрд дол. з 3,2 млрд дол. До того ж основною причиною падіння є скорочення ринків IT-обладнання на 11,3% - до 2,3 млрд дол.).

Зі свого боку, минулого року ринок програмного забезпечення зріс на 6% і склав 300 млн дол., ринок IT-послуг збільшився на 5,8% - до 308,8 млн дол. і ринок хмарних сервісів виріс в 2,8 рази - до 5,8 млн дол.

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation, США) - аналітична та консалтингова компанія. Понад 1000 аналітиків IDC в 110 країнах вивчають технології, тенденції і можливості галузі на світовому, регіональному та місцевому рівнях.

Компанія має представництво в Україні. Компанія De Novo спеціалізується на наданні професійних ІТ-послуг, послуг комерційного дата-центру і хмарних сервісів, володіє власним центром обробки даних.

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