США планували створити військову базу на Місяці

02:55, 24 липня 2014
Наука та IT
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У зв'язку з 45-річною річницею висадки американців на Місяць була розсекречена ста-сторінкова доповідь про проект "Горизонт", що розкрив плани міністерства оборони США зі створення на Місяці військової бази

Фото УНИАН

 Програма проекту була створена в 1959 році, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на ABC-news.

Метою "Проекту Горизонт" було вивчення можливості створення на Місяці військової бази, а також проведення спостереження за космічним простором і нашою планетою.

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У "Проекті Горизонт" йшла мова про створення системи озброєнь, яка дозволила б у разі потреби здійснювати напади з місячної поверхні на Землю або в космічний простір. 

Документ також розголосив наміри міністерства оборони США досліджувати ефект від використання ядерної зброї як на самому Місяці, так і в його околицях.

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