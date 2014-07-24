США планували створити військову базу на Місяці
02:55, 24 липня 2014Наука та IT
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У зв'язку з 45-річною річницею висадки американців на Місяць була розсекречена ста-сторінкова доповідь про проект "Горизонт", що розкрив плани міністерства оборони США зі створення на Місяці військової бази
США планували створити військову базу на Місяці / Фото УНІАН
Програма проекту була створена в 1959 році, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на ABC-news.
Метою "Проекту Горизонт" було вивчення можливості створення на Місяці військової бази, а також проведення спостереження за космічним простором і нашою планетою.
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У "Проекті Горизонт" йшла мова про створення системи озброєнь, яка дозволила б у разі потреби здійснювати напади з місячної поверхні на Землю або в космічний простір.
Документ також розголосив наміри міністерства оборони США досліджувати ефект від використання ядерної зброї як на самому Місяці, так і в його околицях.
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