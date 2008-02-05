Розпочалася заміна IP-адрес усього інтернету

Організація ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), яка здійснює нагляд за використанням інтернет-протоколів, 4 лютого почала додавати до шістьох з тринадцяти кореневих DNS-серверів записи, що містять адреси у форматі протоколу IPv6. Це означає, що кожному новому доменному імені відповідає адреса в новому, сучаснішому форматі. Таким чином, після кількох років підготовки, розпочався перехід з нинішнього протоколу IPv4 на сучасніший IPv6. Це змінить всю адресацію інтернет-простору.

Зокрема, якщо раніше на інтернет-адресу припадали чотири байти або 32 біти (наприклад, доменові lenta.ru відповідають чотири байти: 81.19.69.28), то протокол IPv6 виділяє на адресу 128 бітів. Це відповідає 340 трильйонам трильйонів трильйонів адрес (3,4x10 у 38 ступені) або по 5x1028 адрес на кожного з людей, які нині живуть на Землі.

Перший стандарт адресації, IMP, почав використовуватися 1969 року і передбачав наявність у мережі лише 32 вузлів. 1974 року документ RFC 675 запровадив адресний простір, що складається з 16 мережевих адрес і 256 вузлів (хост-адрес).

1981 року був прийнятий стандарт IPv4, який використовується донині. Він допускає створення більш ніж чотирьох мільярдів адрес. Весь це адресний простір уже заповнений на 86 відсотків. За нинішніх темпів розвитку мережі адреси закінчаться до 2017 року.

Лента.ру