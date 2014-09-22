Викиди вуглекислого газу в 2014 році поб'ють рекорд

«Квота», що залишилася людству на викиди CO2, може бути вичерпана вже протягом одного покоління. Ці дані були оприлюднені вченими - учасниками Глобального проекту по вуглецю (Global Carbon Project) - в кількох наукових журналах.

Про це пише Лента.ру.

В останньому варіанті Глобального вуглецевого бюджету (Global Carbon Budget) вказується, що для утримання підвищення середньої температури кліматичної системи Землі в межах 2 градусів за Цельсієм (з ймовірністю в 66 відсотків) стеля всіх майбутніх викидів CO2 повинна становити 1200 мільярдів тонн.

При нинішньому рівні викидів ця квота буде вичерпана протягом вже 30 років (дві третини її люди вже використали). Щоб уникнути цього сценарію, понад 50 відсотків доступних людству запасів викопного палива треба буде залишити недоторканими - або ж запровадити, в масовому масштабі, нові технології запасання CO2 під землею.

У 2014 році викиди вуглекислого газу від спалювання викопного пального зростуть на 2,5 відсотка порівняно з 2013 роком, і на 65 - з 1990-м роком (точкою відліку для Кіотського протоколу). Найбільше CO2 виділяють Китай, США, Євросоюз і Індія (58 відсотків від глобальної емісії). Серед них тільки Євросоюз скоротив викиди в 2013 році (на 1,8 відсотка), при тому, що до третини від своїх обсягів він експортує в Китай та інші країни, за рахунок імпорту товарів і послуг.

Основним джерелом викидів CO2 залишається спалювання викопного палива, а також виробництво цементу і вирубка лісів.

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Всі ці дані були оприлюднені напередодні Саміту з клімату, який пройде під егідою ООН в Нью-Йорку 23 вересня. Очікується, що на цьому заході світові лідери обговорять можливі заходи по боротьбі з викидами CO2.