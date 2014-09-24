Samsung більше не буде постачати ноутбуки в Європу

Південнокорейська компанія Samsung вирішила припинити постачання ноутбуків і хромбуків в країни Європи через падіння попиту на продукцію, передає ПРАЙМ з посиланням на PC Advisor.

«Ми продовжимо вивчати ринкові умови та вносити подальші коригування для підтримки конкурентоспроможності в категоріях ПК», - заявив представник компанії.

Читайте такожSamsung і Apple обмежили патентну війну територією США Таким чином Samsung послідувала прикладу японської Sony, яка в лютому 2014 року оголосила про продаж бізнесу з випуску персональних комп'ютерів Vaio. До березня 2014 року японська корпорація припинила розробку і продаж пристроїв під маркою Vaio.

Рішення Sony припинити випуск ноутбуків призвело до звільнення 5 тис. співробітників.