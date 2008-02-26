Nokia придумала мобільний нанобраслет (фото)
Працювали 10 інженерів і 25 дослідників
Компанія Nokia і Кембріджський університет представили на нью-йоркській виставці "Дизайн і гнучкий розум" нанотехнологічну концепцію мобільного пристрою Morph, який можна розтягувати і згинати. Над Morph працювали 10 інженерів Nokia і 25 дослідників з Кембріджа.
Користувач, наприклад, може використовувати Morph як клавіатуру, а потім зігнути і носити як браслет, який передає мобільні дзвінки на гарнітуру. Крім того, Morph при необхідності уміє перетворюватися на музичний плеєр і інші пристрої.
Цікаво, що при перетвореннях Morph залишається майже повністю напівпрозорим, а практично вся поверхня пристрою є, судячи з зображень, сенсорним дисплеєм.
Передбачається, що елементи Morph упроваджуватимуться в мобільні пристрої протягом найближчих семи років, причому спочатку - в найдорожчі моделі.