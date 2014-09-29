Працівник посольства Німеччини намагався незаконно ввезти в Україну партію iPhone

Про це пише Державна фіскальна служба України.

Здійснюючи вибірковий митний контроль пасажирів, що обрали для проходження кордону «зелений коридор», в ручній поклажі одного з них, митники виявили мобільні телефони в кількості, що потребує заповнення митної декларації.

Так, було встановлено, що 42-річний чоловік має при собі 10 нових мобільних телефонів Iphone 5S, Gold. Всі телефони знаходились в упаковці виробника та, відповідно, мали повну комплектацію аксесуарів.

З виявленого загалу, дозволені законодавством 2 телефони пропущено як особисті речі, а решту апаратів вилучено.

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За виявленим фактом Київською міжрегіональною митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.