Астрономи відкрили планету, яка складається з води

Планету оточує атмосфера з пари, повідомляє американське видання Christians Science, передає ufostation.net.

Виявлену планету назвали "Водний світ". За розміром вона більше Землі в два рази, а вага її в сім разів менше. Планета віддалена від Землі на відстань 124 світлових років.

Науковці виявили, що при дії високих температур на воду цієї планети, вона перетворюється в гарячий лід.

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Раніше науковці знаходили воду за межами Сонячної системи тільки у вигляді дощових хмар навколо коричневого карлика WISE J0855-014, що раніше був зіркою. Він не зміг стати гарячою зіркою через нестачу сил для запуску термоядерної реакції. В результаті карлик перетворився на щільну планету з температурою поверхні аналогічній взимку у Росії.

За версією вчених, за межами Сонячної системи великий запас води під товстим шаром льоду може бути на Титані, супутнику Плутона.