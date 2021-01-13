Соцмережі блокують акаунти Трампа за схвалення заворушень, які влаштували прихильники чинного президента в будівлі Капітолії 6 січня.

Адміністрація YouTube видалила останнє відео з офіційного аккаунта Дональда Трампа, побоюючись зростання насильства. Компанія позбавила його можливості публікувати відео і вести трансляції протягом семи днів.

Читайте такожШтурм Капітолію: Twitter заблокував 70 тисяч акаунтів шанувальників теорії змови«Після ретельної перевірки і в світлі побоювань з приводу постійно існуючої ймовірності виникнення насильства ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа, і випустили попередження у зв'язку з порушенням нашої політики щодо контенту, що містить підбурювання до насильства»,— цитує заяву Youtube портал Axios. У компанії заявляють, що обмеження може бути продовжено.

Раніше аккаунт Трампа назавжди заблокував Twitter. Після цього блокуванню піддався і обліковий запис Трампа в Facebook. YouTube залишався єдиною великою платформою, яка не заморозила акаунт Трампа або не заблокувала його повністю. На такому рішенні наполягали правозахисні організації США, передає kommersant.

За що заблоковані акаунти Трампа

Соцмережі блокують акаунти Трампа за схвалення заворушень, які влаштували прихильники Трампа в будівлі Капітолію 6 січня. В результаті події загинули п'ять осіб, було затримано більше 50 протестувальників, порушено не менше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.

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Автор: УНІАН