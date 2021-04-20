Apple презентувала iPad Pro, до якого можна буде підключити геймпади від Xbox і PlayStation.
Новий гаджет був представлений на презентації Apple 20 квітня, текстову-трансляцію якої ви можете подивитися на УНІАН.
IPad Pro тепер оснащений чіпсетом M1, який забезпечує максимальну продуктивність в продуктах MacBook.
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IPad Pro працює на iPad OS і є в 75 разів потужніше, ніж найперший iPad. Також до нового гаджету можна буде підключити геймпади від Xbox і PlayStation.
Роз'єм USB-С на планшеті отримав підтримку Thunderbolt. IPad Pro буде мати 2 терабайти пам'яті и підтримувати 5G.
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