Презентація новинок Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Сьогодні ввечері, 20 квітня, компанія Apple проведе презентацію своїх нових продуктів.

Презентація новинок Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Технологічний гігант, як завжди, тримає в секреті новинки, які збирається показати на презентації, але вже є кілька припущень.

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Що представить Apple на весняній презентації 20 квітня

Очікується, що Apple покаже нове покоління планшетів iPad Pro, а також аксесуари для них, наприклад, Apple Pencil.

Також компанія може показати пошуковий трекер AirTag, але експерти розходяться в думці про те, чи зможемо ми сьогодні побачити цей продукт. Крім цього, Apple може презентувати навушники AirPods третього покоління і нову телевізійну приставку Apple TV.

Де дивитися презентацію Apple

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, стежити за нею можна тут.

Офіційна онлайн-трансляція проходитиме на YouTube-каналі Apple та на сайті компанії:

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Автор: Олександр Топчій