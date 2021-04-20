Сьогодні ввечері, 20 квітня, компанія Apple проведе презентацію своїх нових продуктів.
Презентація новинок Apple розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Технологічний гігант, як завжди, тримає в секреті новинки, які збирається показати на презентації, але вже є кілька припущень.
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Що представить Apple на весняній презентації 20 квітня
Очікується, що Apple покаже нове покоління планшетів iPad Pro, а також аксесуари для них, наприклад, Apple Pencil.
Також компанія може показати пошуковий трекер AirTag, але експерти розходяться в думці про те, чи зможемо ми сьогодні побачити цей продукт. Крім цього, Apple може презентувати навушники AirPods третього покоління і нову телевізійну приставку Apple TV.
Де дивитися презентацію Apple
УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію заходу, стежити за нею можна тут.
Офіційна онлайн-трансляція проходитиме на YouTube-каналі Apple та на сайті компанії:
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