Інформацію про місце проведення вечірки користувачі отримували за дві години до її початку.

Apple заблокувала додаток для пошуку підпільних вечірок під час пандемії коронавірусу Vybe Together.

Читайте такожУ Євросоюзі підготували жорсткі правила для Google, Facebook та AppleПро це повідомляє The Verge.

Зазначається, що Vybe together позиціонував себе як для організації таких вечірок і участі в них, використовуючи при цьому слоган «Піднімай заколот. Розважати».

Інформацію про місце проведення вечірки користувачі отримували за дві години до її початку. Судячи з повідомлень у ЗМІ, вечірки проходили в основному в США.

Сервісом користуються кілька тисяч осіб. Однак, до видалення з App Store у нього було всього 25 оцінок.

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Автор: УНІАН