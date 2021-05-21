Галактика з'явилася через всього 1,4 мільярда років після Великого вибуху.

Вчені за допомогою телескопа ALMA виявили найдавнішу спіральну галактику.

Про це повідомляє Eurekalert.

За даними астрономів, ця галактика утворилася всього через 1,4 мільярда років після Великого вибуху. Це найдавніша галактика подібного роду, яка коли-небудь спостерігалася.

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"Якість даних ALMA була настільки хорошою, що я зміг побачити стільки деталей, що подумав, що це найближча галактика", - поділився враженнями провідний автор дослідження Такафумі Цукуї

Галактика Чумацький Шлях, в якій ми живемо, являє собою спіральну галактику. Спіральні галактики - фундаментальні об'єкти у Всесвіті, на їх частку припадає до 70% від загального числа галактик.

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Автор: Катерина Лиманська