Галактика NGC 613 розташована в сузір'ї Скульптор на відстані 67 мільйонів світлових років від нас.

Вчені отримали новий знімок галактики NGC 613, яка вперше була виявлена в 1798 році німецько-англійським астрономом Вільямом Хершелем.

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії космічного телескопа Хаббл.

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Як повідомляється, ця галактика знаходиться в південному сузір'ї Скульптора на відстані 67 мільйонів світлових років від нас.

Вона є прекрасним прикладом спіральної галактики з перемичкою. Як встановили вчені, близько двох третин спіральних галактик, включаючи нашу галактику Чумацький Шлях, містять перемичку.

Відзначимо, що в ядрі галактики NGC 613 було виявлено зоряне випромінювання, яке випускається двома зірками, розділеними потоком пилу. А у вересні 2016 року астрономом-любителем з Аргентини під час фотозйомки галактики NGC 613 було вперше в історії зафіксовано народження наднової.

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Переклад: Катерина Лиманська