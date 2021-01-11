Вчені отримали новий знімок галактики NGC 613, яка вперше була виявлена в 1798 році німецько-англійським астрономом Вільямом Хершелем.
Знімок був опублікований на сайті обсерваторії космічного телескопа Хаббл.
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Як повідомляється, ця галактика знаходиться в південному сузір'ї Скульптора на відстані 67 мільйонів світлових років від нас.
Вона є прекрасним прикладом спіральної галактики з перемичкою. Як встановили вчені, близько двох третин спіральних галактик, включаючи нашу галактику Чумацький Шлях, містять перемичку.
Відзначимо, що в ядрі галактики NGC 613 було виявлено зоряне випромінювання, яке випускається двома зірками, розділеними потоком пилу. А у вересні 2016 року астрономом-любителем з Аргентини під час фотозйомки галактики NGC 613 було вперше в історії зафіксовано народження наднової.
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