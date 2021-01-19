Повідомляється, що прототипний 5s випустили у грудні 2012 року.

Неанонсований смартфон Apple випустили в унікальному забарвленні.

Читайте такожApple і Amazon слідом за Google видалили додаток соцмережі ParlerПро це у своєму Twitter повідомляє мережевий Інсайдер DongleBookPro.

Він опублікував фотографії пристрою, який він назвав раннім прототипом iPhone 5s.За його інформацією, прототипний 5s був випущений в грудні 2012 року - тобто через три місяці після релізу iPhone 5.

Девайс мав кілька відмінностей від смартфона, який в підсумку представили восени 2013 року. Розсекречений прототип iPhone 5s отримав матові, а не глянцеві вставки у верхній і нижній частинах на задній панелі. Також корпус телефону був пофарбований в грифельно-сірий колір.

Блогер зауважив, що таке забарвлення було обране не випадково. Виробник смартфона намагався замаскувати пристрій під девайс минулого покоління, оскільки iPhone 5 був випущений саме в грифельно-сірому кольорі. В іншому прототип не відрізняється від фінальної версії смартфона.

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Автор: УНІАН