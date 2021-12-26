Австралієць Філіп О'кіф першим у світі написав твіт силою думки.
Завдяки імплантованому в мозок пристрою 62-річний чоловік з бічним аміотрофічним склерозом (АЛС) може здійснювати покупки в Інтернеті і тепер – перетворювати свої думки прямо у твіти.
Про розробку розповідає BusinessWire.
За словами компанії-розробника Synchron, це символічно важливий момент для технології, яка може відкрити двері для людей з подібними недугами, щоб ті залишалися на зв'язку зі світом.
Бічний, або латеральний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба Лу Геріга, призвів до того, що 62-річний О'Кіф втратив значну частину рухових функцій, він не може працювати та вести повноцінне життя. У квітні минулого року йому імплантували у мозок чіп Stentrode.
О'Кіф каже, що використання чіпа – це як навчитися кататися на велосипеді: "Потрібна практика, але як тільки ви починаєте кататися, це стає природним". Він здатний не тільки писати у твіттері, але і здійснювати онлайн-покупки, а також відправляти електронну пошту.
Нагадаємо, що раніше цього року Ілон Маск заявляв про успішний експеримент своєї компанії Neuralink, коли його співробітникам вдалося імплантувати в мозок мавпи чіп з нейроінтерфейсом. Метою чипування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку.