У цьому йому допоміг чіп Stentrode, який імплантувала компанії Synchron

Австралієць Філіп О'кіф першим у світі написав твіт силою думки.

Завдяки імплантованому в мозок пристрою 62-річний чоловік з бічним аміотрофічним склерозом (АЛС) може здійснювати покупки в Інтернеті і тепер – перетворювати свої думки прямо у твіти.

Про розробку розповідає BusinessWire.

За словами компанії-розробника Synchron, це символічно важливий момент для технології, яка може відкрити двері для людей з подібними недугами, щоб ті залишалися на зв'язку зі світом.