Нейроінтерфейс допоміг чоловікові з паралічем написати твіт" силою думки " / ua.depositphotos.com

Австралієць Філіп О'кіф першим у світі написав твіт силою думки.

Завдяки імплантованому в мозок пристрою 62-річний чоловік з бічним аміотрофічним склерозом (АЛС) може здійснювати покупки в Інтернеті і тепер – перетворювати свої думки прямо у твіти.

Про розробку розповідає BusinessWire.

За словами компанії-розробника Synchron, це символічно важливий момент для технології, яка може відкрити двері для людей з подібними недугами, щоб ті залишалися на зв'язку зі світом.

Привіт, світ! Короткий твіт. Монументальний прогрес.

Бічний, або латеральний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба Лу Геріга, призвів до того, що 62-річний О'Кіф втратив значну частину рухових функцій, він не може працювати та вести повноцінне життя. У квітні минулого року йому імплантували у мозок чіп Stentrode.

О'Кіф каже, що використання чіпа –  це як навчитися кататися на велосипеді: "Потрібна практика, але як тільки ви починаєте кататися, це стає природним". Він здатний не тільки писати у твіттері, але і здійснювати онлайн-покупки, а також відправляти електронну пошту. 

Нагадаємо, що раніше цього року Ілон Маск заявляв про успішний експеримент своєї компанії Neuralink, коли його співробітникам вдалося імплантувати в мозок мавпи чіп з нейроінтерфейсом. Метою чипування є усунення наслідків травм головного і спинного мозку.

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