Хоча плато розташоване далеко від міст, будь-яка зміна форми поверхні може вплинути на річки та екосистеми нижче за течією.

Тибетське нагір'я, яке часто називають "дахом світу", продовжує збивати з пантелику геологів та інших фахівців, які вивчають приховані процеси Землі.

Багато дослідників намагалися зрозуміти, чому цей регіон продовжує зростати. Нещодавно група вчених проаналізувала записи томографії навколишнього шуму з північного Тибету, пише Earth.com. Вони вивчили сейсмічні дані, які виявили складну картину розплавленого матеріалу глибоко під поверхнею.

Вчені застосували томографію навколишнього шуму для картування надр. Цей підхід інтерпретує розсіяні сейсмічні сигнали, щоб намалювати тривимірний вигляд кори і верхньої мантії регіону.

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Експерти виявили області у верхній мантії, де швидкості S-хвиль значно нижчі за норму. Такі зони припускають наявність розплавленої або частково розплавленої породи, що може змінити поведінку поверхні під дією поточних тектонічних сил.

Експерти розглядають це плавлення як ознаку того, що ділянки літосфери можуть стоншуватися або відколюватися, дозволяючи теплу концентруватися. Коли важчі частини мантії відвалюються, нова магма може текти вгору і викликати потовщення кори.

З погляду геології зростання плато часто містить у собі складні зворотні зв'язки між глибинною динамікою гірських порід і вищерозміщеною корою.

Багато хто вважав, що розширення тибетського рельєфу на північ відбувалося поступово, але свідоцтва відносно швидкого підйому в басейні Хох-Шіл порушують нові питання.

Постколізійний магматизм може змінювати товщину і температуру кори, створюючи локальні осередки розширення. Цей процес змусив північний край плато піднятися з різними інтервалами порівняно з іншою частиною регіону.

Науковці вказують на віддалення літосферної мантії як на фактор, що спонукає гарячіші породи з'являтися ближче до поверхні. Це призводить до часткового плавлення, яке в кінцевому підсумку живить магматичне зростання і виштовхує землю вгору.

Хоча плато розташоване далеко від міст, будь-яка зміна форми поверхні може вплинути на річки та екосистеми нижче за течією. Люди, що живуть у прилеглих долинах, залежать від цих джерел води.

Тибетське плато

Тибетське плато утворилося внаслідок зіткнення Індо-Євразійського континенту, яке почалося близько 50 млн років тому. Деякі експерти розглядають це зіткнення як одну з головних подій на Землі в кайнозойську еру.

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