Дослідники вважають, що стандартна модель того, як працює Всесвіт, може потребувати оновлення.

Учені пролили нове світло на темну енергію, яка, на їхню думку, може розвиватися з часом несподіваними способами.

Широко поширена думка про те, що темна енергія є "космологічною константою", її вплив може слабшати з часом, згідно з новими результатами дослідження Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), пише Interesting Engineering.

Дослідники вважають, що стандартна модель того, як працює Всесвіт, може потребувати оновлення.

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Висновок з результатів DESI, вчені якого провели один з найбільших оглядів космосу в історії, використовує дані за перші три роки спостережень і включає майже 15 мільйонів галактик і квазарів, що більш ніж удвічі перевищує набір даних, використаний у першому аналізі DESI.

"Наші результати справді чудові. Ми бачимо ще більш вагомі докази фундаментального зсуву в тому, як ми думаємо про темну енергію", - сказав Клаус Хоншайд, провідний науковий співробітник із роботи з приладами DESI і професор фізики в Університеті штату Огайо.

Дослідники підкреслили, що цей значний стрибок підвищує точність експерименту з набором даних, який більш ніж удвічі перевищує той, що використовували в першому аналізі DESI.

Вони об'єднали дані DESI з інформацією з досліджень космічного мікрохвильового фону, наднових і слабкого гравітаційного лінзування.

"Те, що ми бачимо, глибоко інтригує. Захоплююче думати, що ми можемо бути на порозі важливого відкриття про темну енергію і фундаментальну природу нашого Всесвіту", - сказала Алексі Лото-Гарнетт, співголова DESI і професор Каліфорнійського університету в Санта-Крузі.

Дослідницька група підкреслила, що досі перевага темної енергії, що еволюціонує, не досягла "5 сигм", золотого стандарту у фізиці, який являє собою поріг для відкриття.

Однак різні комбінації даних DESI з реліктовим випромінюванням (реліктовим випромінюванням), слабким лінзуванням і наборами даних про наднові варіюються від 2,8 до 4,2 сигм. (Подія з 3 сигмами має 0,3%-ву ймовірність бути статистичною випадковістю, але багато подій з 3 сигмами у фізиці зникли з появою нових даних). Аналіз використовував техніку, щоб приховати результати від учених до самого кінця, пом'якшуючи будь-які неусвідомлені упередження щодо даних.

"Найпростіше пояснення того, що ми бачимо - це зміщення. Ймовірно, нам, можливо, доведеться змінити нашу стандартну модель космології, щоб зробити ці різні набори даних осмисленими разом - і темна енергія, що розвивається, видається багатообіцяючою", - сказав Уїлл Персіваль, співголова DESI і професор Університету Ватерлоо.

Андрій Кучеу, науковий співробітник лабораторії Берклі та співголова робочої групи DESI Lyman-alpha, виявив, що, можливо, Всесвіт говорить людям, що він складніший, ніж думали вчені. "Це цікаво і надає нам більше впевненості, коли ми бачимо, що безліч різних ліній доказів вказують в одному напрямку", - прокоментував він.

Дослідницька група підкреслила, що дані також дають сильний тест на те, чи відповідає темна енергія прогнозам космологічної постійної Ейнштейна, Лямбда. Однак у поєднанні з іншими вимірами з'являється все більше ознак того, що вплив темної енергії може слабшати з часом і що інші моделі можуть підходити краще.

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