Вночі температура на Червоній планеті може знижуватись до -90 градусів.

Літальний апарат NASA «Геніальність» витримав першу самостійну ночівлю на Марсі, витримавши сильні морози.

Читайте такожNASA показало дивне світіння на Урані: вчені в подиві (фото)Про це повідомляє лабораторія американської космічної агенції NASA при Каліфорнійському інституті технологій у Twitter.

Зазначається, що вночі температура на Марсі може знижуватись до -90 градусів за Цельсієм.

Як відомо, міні-гелікоптер «Геніальність», був прикріплений до марсоходу «Наполегливість», який з 18 лютого досліджує Червону планету.

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Автор: Катерина Шварц