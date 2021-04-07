Літальний апарат NASA / фото twitter.com/NASAJPL
Літальний апарат NASA «Геніальність» витримав першу самостійну ночівлю на Марсі, витримавши сильні морози.
Читайте такожNASA показало дивне світіння на Урані: вчені в подиві (фото)Про це повідомляє лабораторія американської космічної агенції NASA при Каліфорнійському інституті технологій у Twitter.
Зазначається, що вночі температура на Марсі може знижуватись до -90 градусів за Цельсієм.
Як відомо, міні-гелікоптер «Геніальність», був прикріплений до марсоходу «Наполегливість», який з 18 лютого досліджує Червону планету.
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