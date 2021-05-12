Користувачам сервісу рекомендують змінити пароль і слідкувати за операціями на своїх банківських картках.

Група хакерів отримала доступ до конфіденційної інформації та даних облікових записів десятків мільйонів клієнтів, водіїв і співробітників іспанського сервісу доставки Glovo, що працює у понад 20 країнах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на компанію з кіберзахисту Yarix.

Читайте такожНевідомі опублікували дані 1,3 мільйона користувачів ClubhouseФахівці стверджують, що зловмисники намагаються продати в даркнеті приблизно за 85 тис. дол. архів зі 160 ГБ імен, телефонних номерів, паролів та платіжних даних клієнтів.

Водночас представник Glovo заявив, що хоча "несанкціонована третя сторона" мала доступ до номерів IBAN та податкових номерів користувачів упродовж короткого часу, "доступ до даних кредитних/дебетових карток не здійснювався".

Bloomberg не вдалося перевірити правдивість інформації.

За словами головного виконавчого директора Yarix Мірко Гатто, його компанія змогла отримати витяги з викраденої бази даних, де були реквізити оплати та облікові дані для входу в систему Glovo. Користувачам він радить змінити паролі та уважно стежити за списанням платежів з карток.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова