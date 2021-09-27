Плагіни, які блокують рекламу, позбавляють компанію частини доходів.

Компанія Google вирішила перейти на нову платформу для розробників, через що буквально змусить користувачів дивитися рекламу. В якості нової платформи обрали Manifest v3, через що заборонять плагіни для блокування реклами.

Про це пише платформу для GamerBay.

Змушувати користувачів відмовлятися від блокувальників реклами примусово не будуть, але зроблять все, щоб це стало неможливим. З кожним оновленням браузера використовувати подібні плагіни стане все складніше і складніше, що підштовхне розробників адаптувати свій продукт під використання declarativeNetRequest API, при якому всі мережеві запити буде виконувати Chrome.

У цьому випадку Google нічого не завадить блокувати роботу самих блокувальників реклами, які позбавляють компанію частини доходів.

Читайте такожGoogle випустив святковий дудл у свій день народження (фото)Нове API скорочує можливість використовувати алгоритми таких плагінів для виявлення реклами, а також знижує кількість фільтрів реклами до 30 тисяч. Тобто блокувальник якщо і буде працювати, то не на повну силу, і частина реклами все одно буде показуватися користувачеві.

Вже з 17 січня 2022 року розширення Chrome, що працюють на поточній версії Manifest v2, перестануть потрапляти в магазин. При цьому повна "нейтралізація" блокувальників запланована на січень 2023 року, коли повністю приберуть підтримку Manifest v2.

Як раніше повідомляв УНІАН, пошуковик Google веде активні переговори з представниками материнських компаній TikTok і Instagram. Компанія хоче отримати дані, необхідні для індексації та рейтингу відео, опублікованого в TikTok та Instagram у пошуковій видачі.

Автор: Анастасія Горбачова