Субмарина була виявлена на південь від острова Міконос на глибині 103 м.

Грецькі водолази виявили уламки італійського підводного човна через 80 років після того, як він був потоплений союзними військами в Егейському морі під час Другої світової війни.

"Янтина", що вийшла з грецького острова Лерос з 48 моряками на борту, затонула 5 липня 1941 року після попадання торпед з британського підводного човна HMS Torbay, повідомляє Еkathimerini.

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Корабель був виявлений Костасом Токтарідесом, одним з найвідоміших дайверів Греції, і його командою на південь від острова Міконос на глибині 103 м. У своїй роботі дайвери використовували підводний апарат з дистанційним керуванням, ROV Super Achilles, який провів докладне дослідження і візуальний огляд уламків субмарини.

"Військово-морська історія схожа на загадку, і це частина цієї загадки, - сказав Токтарідес - протистояння двох підводних човнів - рідкісна військово-морська подія".

За словами Токтарідеса, те, що знайдена субмарина саме "Янтина" підтверджено записами управління військово-морської історії Італії.

Це четвертий підводний човен, виявлений і опізнаний Токтарідесом.

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