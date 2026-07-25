Греція очікує на включення Олімпу до списку ЮНЕСКО

У 2014 році країна вперше запропонувала включити гору до списку місць, які ЮНЕСКО вважає "такими, що мають видатну цінність для людства".

Грецька влада давно домагалася включення гори Олімп до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: незабаром прихильники цієї справи дізнаються, чи отримає цей об’єкт нарешті омріяний статус. Про це пише The Guardian.

Обговорення кандидатури на включення до списку Всесвітньої спадщини має розпочатися в неділю на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини, яка зараз проходить у Пусані, Південна Корея. Щорічне засідання завершиться 29 липня.

Греція вперше запропонувала включити гору до списку місць, які ЮНЕСКО вважає "такими, що мають видатну цінність для людства", у 2014 році, посилаючись на її культурне та екологічне значення.

Відео дня

Зазначається, що в 1938 році ця територія була оголошена національним лісом - першим у країні - на знак визнання унікальності місцевості, вкритої не лише пишними лісами, а й альпійськими полями, ущелинами, каньйонами та джерелами, розташованими в безпосередній близькості від моря.

Літохоро, найближче до гори місто, розташоване за 5 км від захоплюючих пляжів, практично біля підніжжя гори.

На знак визнання багатства флори та фауни ЮНЕСКО у 1981 році надало Олімпу статус біосферного заповідника. Подальший захист навколишнього середовища було забезпечено указом президента, коли у 2021 році гору оголосили національним парком.

"Але надання Олімпу статусу об’єкта всесвітньої спадщини буде важливим не лише для греків. Це буде посланням усій планеті. Олімп стоїть в одному ряду з Парфеноном, і вкрай важливо, щоб ми зберегли це середовище міфів та історії. Для нас захист - це альфа й омега", - сказав мер Діона Євангелос Героліоліос.

Минулого року комітет включив 26 нових об’єктів до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, збільшивши загальну кількість об’єктів до 1428 у 170 країнах. З 21 об’єкта в Греції лише два були включені до списку як об’єкти всесвітньої спадщини змішаного культурного та природного призначення.

Цікаво, що відповідно до міжнародного договору, який контролюється ЮНЕСКО, ці скарби, серед яких такі пам’ятки, як Велика Китайська стіна, єгипетські піраміди та Тадж-Махал, автоматично стають охоронюваними зонами.

Все частіше цей статус розглядається як захист від руйнівного впливу розвитку та надмірного туризму. Як і в багатьох інших місцях Греції, популярність гори різко зросла за останнє десятиліття: минулого року її відвідали близько 500 000 осіб.

Широко прогнозується, що ця цифра зростатиме на тлі відродження інтересу до античного світу після виходу 17 липня фільму Крістофера Нолана "Одіссея". Рекордний блокбастер, натхненний епічною поемою Гомера, частково знімався в Греції, що також допомогло фінансувати фільм. Дімітріс Паппас, заступник директора агентства з управління національним парком "Олімп", сказав:

"Ми раді туристам, але їхнє збільшення означає зростання ризиків. Немає сумнівів, що якщо цей район буде оголошено об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це допоможе захистити гору. Якщо ми втратимо те, що маємо, це буде катастрофою".

Важливо, що об’єкти всесвітньої спадщини отримують технічну та фінансову підтримку від ЮНЕСКО, яка також надає експертні консультації щодо збереження пам’яток.

Туристи, які відвідали це місце цього тижня, заявили, що надання статусу не тільки заслужене, але й давно назріло.

Греція також підкреслила релігійне значення регіону, згадавши у своїй заяві щодо охорони пам’ятки про виявлення святилища під відкритим небом на одній із найнижчих вершин гори.

Гора Олімп вважається місцем розташування найвисокогірнішої каплиці у православному християнському світі, а також візантійських монастирів та інших місць поклоніння, вбудованих у її схили та вершини.

Результат розгляду заявки поки що далекий від остаточного рішення

Повідомляється, що консультативні органи Міжнародної ради з пам’яток та визначних місць (ICOMOS) та Міжнародного союзу охорони природи рекомендували надати додаткові деталі, а в проекті порядку денного засідання ЮНЕСКО в Пусані передбачається, що номінація буде повернута до Греції, що ще більше затягне процес.

У період стрімкого зростання туризму це турбує Героліоліоса.

"Усе залежить від балансу. Пропускна здатність Олімпу досягла своєї межі. Надання статусу об’єкта всесвітньої спадщини покладе на нас велику відповідальність за захист навколишнього середовища. Але навіть якщо нам це не вдасться, не можна втрачати час. Необхідно вжити додаткових заходів захисту", - сказав він.

Новини туризму

У червні Хорватію відвідало на 7% менше туристів, ніж у аналогічному місяці минулого року. Крім того, приїжджі провели в Хорватії на 6% менше ночей, ніж рік тому.

Від Хорватії відвернулися раніше лояльні німці. Кількість приїздів туристів із цієї країни впала в червні приблизно на 36%, а кількість ночівель – приблизно на 28%. Для хорватів це відчутний удар, адже німці належать до тих туристів, які не рахують кожну копійку.

Вас також можуть зацікавити такі новини: