У Луцьку археологи відкопали фундамент вежі, засипаної близько 300 років тому (фото)

Дослідники знайшли там кераміку та побутові речі.

У Луцьку нещодавно виявили залишки фундаменту однієї з веж Окольного замку – башти Свинюського, засипаної близько 300 років тому. Наразі на цьому місці тривають археологічні роботи.

Як повідомляє пресслужба Луцької міськради, за понад три тижні дослідникам вдалося виявити місце знаходження самої башти та підземний поверх, який є тотожним з підземним поверхом існуючої башти князів Чорторийських, що розташована поруч.

"Зараз триває процес вибірки заповнення підземної частини башти та з’ясування остаточних її габаритів. Станом на сьогодні відома ширина, зараз археологи намагаються з’ясувати довжину", - розповіли у міськраді.

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Там додали, що башта була засипана в ранньомодерний час та не пізніше XVIII століття. Дослідники вже виявили кераміку та побутові речі часу її будівництва (XVI-XVII століття).

У мерії зазначили, що археологічні роботи планують завершити до настання пізньої осені, потім об’єкт законсервують на зиму, під час якої планується розробити проєкт його відновлення, а навесні розпочати відбудову.

Що відомо про Окольний замок

За даними Луцької міськради, за часів князя Любарта разом із Верхнім замком у місті почали будувати Окольний. Він складався частково із дерев’яних укріплень, частково – з мурованих. Мав вісім веж: чотири дерев’яні та чотири муровані. Довжина мурованої частини замку становила 500 м, а дерев’яної – 260 м. Північна частина Окольника була дерев’яною, південна – мурованою.

На сьогоднішній день збереглася лише одна з восьми веж Окольного замку – вежа князів Чорторийських. Спорудили її в період XV–XVI століть. В 1970-х роках вежа була відреставрована. Пізніше там створили музейний простір "Окольний замок".

Стосовно вежі Свинюського, то, за інформацією історикині Олена Бірюліної, вперше вона згадується в історичних джерелах у 1510 році. На той час вежа ще не мала назви, а розпізнати її можна було за близкістю до церкви.

У 1515-1521 роках ділянку придбав господарський писар Михайло Васильович Свинюський (прізвище утворене від назви с. Свинюхи, тепер с. Привітне). Писар своїм коштом відновив зруйновану вежу, після чого її почали називали вежею Свинюського. Свої статки і нерухомість він заробив завдяки державній службі.

У Стрию виявили підземний тунель часів Австро-Угорщини

У місті Стрий на Львівщині під час ремонту вулиці комунальники знайшли вхід до тунелю часів Австро-Угорщини, по дну якого протікає чиста вода.

Як стверджують краєзнавці, тут понад сто років тому протікала річка Млинівка, через яку були прокладені навіть невеликі мости.

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