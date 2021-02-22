Вчені показали вражаючу галактику NGC4826, яка розташована в сузір'ї Волосся Береніси.
Знімок був зроблений за допомогою телескопа Hubble й опублікований на сайті обсерваторії.
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За даними вчених, ця галактика знаходиться від нас на відстані 17 мільйонів світлових років. Її часто називають галактикою "Чорне око" або "Погане око" через темну смугу пилу, яка проходить через яскраве ядро.
NGC4826 відома астрономам своїм дивним внутрішнім рухом. Газ у зовнішніх областях цієї галактики та газ у внутрішніх областях обертаються в протилежних напрямках. А в області їх зіткнення утворюються нові зірки.
Ця галактика була вперше виявлена в 1779 році англійським астрономом Едвардом Піготтом.
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