Хаббл виявив комету-бродягу біля Юпітера.
Про це йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії.
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Як повідомляється, молода комета P / 2019 LD2 обертається поруч із захопленими Юпітером древніми астероїдами, які називаються троянами. Цей крижаний об'єкт - перша комета, яку астрономи помітили поруч з популяцією троянів.
На знімку видно хвіст довжиною 640000 кілометрів, що складається з пилу і газу. Наявність хвоста свідчить про те, що комета активна, попри велику відстань від Сонця.
На думку вчених, ця комета - тимчасова мешканка астероїдів Юпітера. Комп'ютерне моделювання показує, що приблизно через два роки масивний Юпітер направить комету всередину Сонячної системи.
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