Довжина хвоста комети сягає 640 тис.кілометрів. Через два роки вона попрямує всередину Сонячної системи.

Хаббл виявив комету-бродягу біля Юпітера.

Про це йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії.

Читайте такожSpaceX назвала ім'я іншого туриста, який полетить в космос на Crew Dragon

Як повідомляється, молода комета P / 2019 LD2 обертається поруч із захопленими Юпітером древніми астероїдами, які називаються троянами. Цей крижаний об'єкт - перша комета, яку астрономи помітили поруч з популяцією троянів.

На знімку видно хвіст довжиною 640000 кілометрів, що складається з пилу і газу. Наявність хвоста свідчить про те, що комета активна, попри велику відстань від Сонця.

На думку вчених, ця комета - тимчасова мешканка астероїдів Юпітера. Комп'ютерне моделювання показує, що приблизно через два роки масивний Юпітер направить комету всередину Сонячної системи.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська