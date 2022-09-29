Фактично, тільки за перші два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що за перші два дні використання Збройними силами даних супутників ICEYE, які були закуплені українцями через "Фонд Притули", Україна знищила, зокрема, понад 60 одиниць бойової техніки.

Про це він написав у Facebook.

Вказана техніка замаскована ворогом у лісосмугах та за іншими перешкодами.

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"Її (техніку - УНІАН) виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками", - повідомляє Резніков.

Один супутник повністю працює на потреби української оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність.

Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

Завдяки можливості комбінувати дані оптичних супутників і дані SAR від партнерів збільшилась здатність ЗСУ виявляти та завдавати ураження російським окупантам.

Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг.

Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко, додав міністр. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

"Це - реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже у російських військ таких можливостей немає", - підсумував Резніков.

ICEYE - що відомо про супутник, придбаний фондом Притули

18 липня телеведучий, шоумен і волонтер Сергій Притула заявив про купівлю річної "підписки" на дані супутників фінської компанії ICEYE для Збройних сил України.

На дані фонд витратив 600 мільйонів гривень, раніше зібраних на три "Байрактари" для захисників. Проте турецька компанія передала БПЛА безкоштовно, а волонтери вирішили зосередитись на купівлі повного пакету послуг космічного супутника.

Повідомлялося, що Україна отримуватиме супутникові знімки в режимі, наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин.

Крім того, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням.

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. А коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

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