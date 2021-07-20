Виробництво нових скафандрів зривається через повсюдну бюрократію.

Російська складова Міжнародної космічної станції стикається з технічними проблемами. У доступному для огляду майбутньому росіяни можуть залишитися без скафандрів "Орлан-МКС".

Як повідомляють "РИА Новости", про це розповів генеральний конструктор науково-виробничого підприємства "Звезда" Сергій Поздняков.

За його словами, у наявних зараз на МКС російських скафандрів скоро закінчується гарантійний термін, а контракт на виробництво нових відсутній.

"Потрібні нові скафандри. Вже три роки я переконую замовника, що потрібно починати виготовлення нової партії скафандрів. Але досі контракт на виготовлення не укладено", - сказав він.

За його словами, через затримку в замовленні нових скафандрів зникли деякі постачальники матеріалів або самі матеріали, що застосовувалися у виробництві. Використання нових матеріалів вимагає великих сум і термінів виробництва, а також додаткових випробувань.

"На узгодження технічних завдань, на жаль, йдуть роки. Ілон Маск, думаю, дізнавшись, який ланцюжок погоджень потрібен, просто б посміявся над нами. Існуюча система погоджень і затверджень не дозволяє нам оперативно реагувати, випускати нову продукцію. Все в'язне в бюрократичному болоті", - пояснив посадовець.

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З 2017 року росіяни на МКС використовують скафандри "Орлан-МКС", а в якості резервного зберігають на борту станції скафандр попереднього покоління – "Орлан-МК". Поточне покоління скафандрів завдяки використанню поліуретанової оболонки замість гумової розраховане на 20 виходів у відкритий космос проти 15 у попереднього покоління.

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Автор: Дмитро Захаров