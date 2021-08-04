На ступені вже змонтовані всі 29 двигунів Raptor.

Засновник SpaceX Ілон Маск опублікував у мережі фото і відео з першою ступінню нової надважкої ракети Starship, яка розробляється як засіб доставки вантажів на місяць та Марс.

Перша ступінь ракети називається Super Heavy. На кадрах можна бачити, що її вже доставили на пусковий майданчик в Техасі для першого випробувального орбітального польоту. За словами Маска, на ступені вже змонтовані всі 29 двигунів Raptor.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

Водночас ведуться роботи з підготовки до польоту другого ступеня – безпосередньо корабля Starship. На нього встановили всі 6 двигунів.

SpaceX веде розробку корабля Starship вже понад десять років, а в останні кілька років тестує прототипи.

Це багаторазова надважка ракета, яка розрахована на виведення в космос понад 100 тонн корисного навантаження. Комплекс складається з двох ступенів - надважкого прискорювача довжиною 70 метрів, а також самого корабля довжиною в 50 метрів.

Ілон Маск розраховує, що в майбутньому Starship замінить ракети Falcon, а також стане засобом освоєння глибокого космосу.

У рамках першого орбітального польоту перша ступінь Starship має повернутися до узбережжя і приземлитися в море, а друга - зробити майже повний оберт навколо планети і приводниться біля одного з Гавайських островів.

Очікується, що орбітальні випробування дозволять уточнити поведінку ракети під час входу в атмосферу на великій швидкості, який вкрай складно відтворити в симуляції. Точна дата випробувань невідома

Автор: Дмитро Захаров