Другий ступінь Starship має зробити майже повний виток навколо Землі та приводнитися біля одного з Гавайських островів.

Компанія SpaceX має намір відправити другий ступінь своєї системи Starship до Гавайських островів.

Читайте такожДослідники показали, як зламати Tesla за допомогою квадрокоптера (відео)Документ з описом першого орбітального польоту ракети компанія подала у Федеральну комісію зі зв'язку США (FCC), пише N+1. Так, згідно з документом, передбачається, що після зльоту перший ступінь повернеться до узбережжя і приземлиться в море, а другий - зробить майже повний виток навколо планети та приводниться біля одного з Гавайських островів.

У документі перераховані параметри зв'язку ступенів з центром управління польотами, а також описаний хід польоту. Ракета повинна стартувати зі стартового майданчика SpaceX у Техасі. За три хвилини після зльоту перший ступінь відокремиться від другого та згодом здійснить посадку приблизно у 32 км від узбережжя.

Другий ступінь вийде на орбіту, зробить один неповний виток, а потім загальмує двигунами та приводниться у 100 км від острова Кауаї, що належить до Гавайського архіпелагу.

Читайте такожNASA призупинило контракт зі SpaceX щодо висадки на МісяцьУ документі наголошується, що орбітальні випробування дозволять уточнити поведінку ракети під час входу в атмосферу на великій швидкості, яке вкрай складно відтворити в симуляції. Точна дата випробувань невідома, проте в березні Ілон Маск заявив, що компанія націлена на перший політ у липні.

Що відомо про Starship

Система Starship - це багаторазова двоступенева надважка ракета-носій, потенційно здатна виводити апарати на орбіту Землі, а також перевозити пасажирів між віддаленими містами за кілька десятків хвилин.

SpaceX розробляє її на заміну сімейству ракет Falcon. Система складається зі ступеня прискорювача під назвою Super Heavy і другого ступеня, також названого Starship. Обидва ступені ракети повністю багаторазові й після зльоту зможуть повертатися на космодром або морську платформу.

SpaceX випробовує прототипи ракети з 2019 року. Перші з них злітали на кілька десятків метрів, а наступні підіймалися на висоту до 12 км.

Спочатку ці польоти закінчувалися вибухами, проте нещодавно компанія провела перші успішні випробування зі зльотом на 10 км і подальшою посадкою.

У вересні 2020 року інженери компанії почали збирати перший прототип першого ступеня - Super Heavy, а в березні 2021 року почалося створення першого прототипу для орбітального польоту.

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Автор: Катерина Комолова