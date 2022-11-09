Функцію запустили через кілька тижнів тестування з деякими користувачами.

Instagram представив нову функцію вбудованого планувальника публікацій, але лише для професійних облікових записів.

Нова функція дозволяє планувати пости, фотографії та Reels на 75 днів вперед без використання сторонніх програм або Creator Studio від Meta.

Функцію запустили через кілька тижнів тестування з деякими користувачами. Поки невідомо, чи збирається Instagram розширити оновлення і для інших користувачів.

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Як працює функція планування постів в Instagram

Перевести простий аккаунт на професійний можуть всі користувачі в Налаштуваннях.

Щоб поставити таймер, перед опублікуванням треба зайти в "Розширені налаштування", вибрати "Заплануйте цю публікацію" і час.

Подивитися заплановані пости можна, натиснувши на меню "гамбургер" в правому верхньому куті. Там же можна видалити або перепланувати публікації.

Нововведення Instagram: Що відомо

Раньше в Instagram з'явилася підтримка NFT. Це одна з важливих технологій для допомоги Збройним Силам. Таким чином у липні український NFT-музей війни зібрав понад 1 млн доларів.

У вересні Instagram дозволили користувачам репостити фото і відео-контент інших людей.