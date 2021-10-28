Раніше це могли робити тільки певні акаунти.

Instagram дозволив усім користувачам додавати посилання в історіях.

Про це повідомляється на сайті платформи.

Спочатку ця функція була доступна тільки перевіреним акаунтам і тим, на кого підписано понад 10 тисяч користувачів.

"Сьогодні ми розширюємо можливість додавати посилання в історіях для всіх акаунтів. За минулі роки компанії, творці та виконавці змін показали, як спільне використання ресурсів та інформації може надихати їх спільноти. Від організації та навчання принципам справедливості, соціальної справедливості та психічного благополуччя до демонстрації покупцям нових продуктів - обмін посиланнями корисний у багатьох відношеннях - тому тепер ми даємо доступ кожному", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожTelegram зміниться назавжди: в месенджер додали рекламуРаніше повідомлялося, що соціальна мережа Instagram дозволила своїм користувачам публікувати пости з комп'ютерів.

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Автор: Людмила Жерновська