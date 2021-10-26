Дитина знаходиться у лікарні.

У Харківській області жінку звинувачують у побитті дитини під час трансляції в Instagram.

Про це повідомляється на сторінці Ювенальної Превенції ГУНП в Харківський області у Facebook.

Поліцейські виявили, що жінка б'є свого маленького сина у прямому ефірі в Instagram.

Особу жінки встановили. Дитину тимчасово влаштували до закладу охорони здоров’я.

Читайте такожНа Харківщині напали на бригаду швидкої допомоги (фото)"З матір’ю проведено профілактичну бесіду щодо недопущення застосування насильства по відношенню до малолітньої дитини та складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Telegram-каналі Типовий Харків повідомили, що жителька Харкова регулярно б'є в прямому ефірі свого сина.

"Так само б'є його на вулиці, дитина зашугана і виснажена. Дитина дуже погано говорить в 4 роки, ходить з соскою, кричить їй "Карина, не бий", - написав підписник.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті 5-річний хлопчик прокусив іграшку та почав задихатися.

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Автор: Людмила Жерновська