Люди 'кайфували' канабісом майже 3000 років тому: археологи знайшли докази

Докази знайшли в одній з найдавніших монументальних гробниць, пов'язаних із матеріальною культурою скіфів.

Люди могли почати використовувати канабіс для отримання психоактивного ефекту значно раніше, ніж вважалося досі - нове дослідження свідчить, що це могло відбуватися щонайменше 2800 років тому. Як пише The Independent, археологи, які проводили розкопки монументальної гробниці в Сибіру, заявили, що знайшли докази найдавнішого відомого використання канабісу з психоактивною метою.

Отримані результати дослідження, які опублікували у журналі Science, вказують на те, що люди вживали цю рослину щонайменше на 300 років раніше, ніж це було зафіксовано в сусідньому Китаї.

"Використання наркотичних речовин у давнину давно цікавить науковців. Давньогрецький історик Геродот писав, що близько 440 року до нашої ери жителі Центральної Азії курили канабіс. Останніми роками археологи також знаходили насіння цієї рослини в похованнях у гірських районах регіону", - йдеться у статті.

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Дослідники із Німеччини, Росії, Швеції та Швейцарії зазначають, що аналіз волосся, знайденого в царській гробниці разом із насінням канабісу, допомагає по-новому поглянути на роль цієї рослини в давніх суспільствах.

"Надзвичайно рідко трапляється, щоб в одному археологічному контексті збереглися і частини рослин, і м'які тканини людини з активними сполуками", – розповів співавтор дослідження, археолог Бернського університету Джино Каспарі.

За його словами, наразі неможливо встановити, чи вживали канабіс шляхом вдихання диму, чи через їжу.

Розкопки розпочалися у 2017 році на великому кургані в археологічному комплексі Туннуг-1, розташованому в долині Уюк на півдні Сибіру. Там знаходиться одна з найдавніших монументальних гробниць, пов'язаних із матеріальною культурою скіфів – давніх кочівників, які переселилися з Центральної Азії до південної Росії та України.

Учасники експедиції працювали фактично посеред безлюдної місцевості. Протягом кількох місяців вони жили в наметах і долали складні погодні умови: від весни до осені дослідникам доводилося мати справу з болотами, снігопадами, заморозками та величезною кількістю комарів. Навколишнім степом вільно пересувалися табуни коней.

Серед великих археологічних знахідок - зброя з поховань, кінська збруя та предмети із зображеннями тварин у характерному для скіфів стилі. Однак справжнім відкриттям стали невеликі чорні цятки, які виявилися насінням канабісу. Поруч також знайшли збережене людське волосся, розповів Каспарі.

"Не так часто археологу випадає нагода провести тест на вживання наркотиків людині, яка померла майже 3000 років тому", – зазначив він.

Вік частини з понад тисячі знайдених насінин визначили за допомогою радіовуглецевого аналізу. За словами Каспарі, насіння не могло опинитися в гробниці випадково – його навмисно поклали до поховання. Це свідчить про особливе значення рослини для тогочасної спільноти.

Втім, не всі незалежні експерти погодилися з висновками авторів роботи.

Керівник відділу судової токсикології Університетського медичного центру Фрайбурга в Німеччині Фолькер Аувертер у письмовому коментарі назвав аналіз волосся "науково слабким". На його думку, доказів недостатньо, щоб стверджувати, що людина вживала канабіс.

"Щодо одного з центральних аспектів дослідження стаття значно поступається тому рівню, якого можна було б досягти. Це важливо, оскільки саме дані аналізу волосся лежать в основі головних тверджень анотації – про вживання канабісу та його використання з психоактивною метою", – зазначив експерт.

Сьогодні науковці не вважають давні письмові свідчення достовірними без додаткових підтверджень. Крім того, канабіс використовували не лише як психоактивну речовину: з його насіння виготовляли олію, а волокна застосовували для виробництва тканин. Тому сама присутність насіння в похованні ще не доводить, що рослину вживали для зміни свідомості.

Аувертер, який не брав участі в дослідженні, також зауважив, що отримані дані не дають змоги відрізнити безпосереднє вживання канабісу від зовнішнього контакту з ним. Іншими словами, сліди речовини могли потрапити на волосся просто через тривале перебування поруч із рослиною в похованні. На думку експерта, для перевірки результатів варто було провести лабораторний аналіз із залученням фахівців із судової токсикології.

Водночас Еліза Герра Досе з Університету Вальядоліда в Іспанії не погоджується з такою критикою. За її словами, токсикологічний аналіз волосся вже застосовували в археологічних дослідженнях для виявлення слідів психоактивних речовин.

У письмовому коментарі фахівчиня відзначила авторів за те, що завдяки обраній методиці вони змогли показати: "канабіс не просто поклали до могили як поховальний дар – його справді вживали люди, пов'язані з поховальним обрядом".

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