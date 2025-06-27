Таким чином, вживання канабісу в Таїланді стане "виключно медичним".

Таїланд почав забороняти продаж канабісу особам без рецепта, через три роки після того, як став першою країною в Азії, яка декриміналізувала цю рослину.

Новий наказ, підписаний міністром охорони здоров'я Сомсаком Тепсутіном раніше цього тижня, набув чинності в четвер, 26 червня 2025 року, після його публікації в Royal Gazette. Він, зокрема, забороняє магазинам продавати канабіс покупцям без рецепта і перекласифікує бутони канабісу в контрольовані трави, повідомляє The Independent.

У наказі також згадується покарання із "Закону про захист і просування традиційної тайської медицини" 1999 року, відповідно до якого порушення потягне за собою максимальний термін в один рік тюремного ув'язнення і штраф у розмірі 20 000 бат (близько 614 доларів США).

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Департамент тайської традиційної та альтернативної медицини, відповідальний за дотримання правил, пов'язаних із канабісом, провів у п'ятницю зустріч із посадовими особами по всій країні, щоб підготувати їх до змін.

Таким чином, вживання канабісу в Таїланді стане "виключно медичним", пояснила представниця Міністерства охорони здоров'я Трічада Шрітада.

За її словами, магазини, які порушують наказ, будуть закриті, й міністерство також посилить вимоги до затвердження нової ліцензії в майбутньому – наразі ліцензію на продаж канабісу мають 18 тисяч магазинів.

Легалізація канабісу в Таїланді

Як раніше повідомляв УНІАН, легалізувавши канабіс 2022 року, Таїланд стимулював туристичну та сільськогосподарську галузі, а також сприяв відкриттю тисячі спеціалізованих магазинів. Але країна зіткнулася із суспільним невдоволенням через звинувачення в тому, що відсутність регулювання зробила препарат доступним для дітей і викликала залежність. Тодішній міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвікарул навіть закликав туристів не відвідувати країну тільки для того, щоб покурити марихуану.

Серйозні розмови про те, що в Таїланді знову заборонять продавати канабіс усім охочим, розпочалися у 2024 році, проте до рішучих дій дійшло тільки зараз.

Остаточно обмежити продаж канабісу місцева влада вирішила після того, як минулого місяця чиновники повідомили, що випадки контрабанди канабісу за участю туристів різко зросли за останні місяці.

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