При виникненні «синього екрана» часто з’являється помилка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys.

Користувачі ліцензійних копій Windows поскаржилися на проблеми з операційною системою після чергового оновлення.

Про це пише Windows Latest.

Читайте такожSpaceX відправила в космос нову партію супутників Starlink і показала видовищні відео місіїЗа їхніми словами, проблеми виникли після встановлення KB5000802. Після установки може з’явитися «синій екран смерті», що призводить до перезавантаження і втрати даних.

Повідомлення про збій з’явилися на багатьох майданчиках водночас за останні дві доби.

При виникненні «синього екрана» на дисплеї пристрою часто з’являється помилка APC_INDEX_MISMATCH для win32kfull.sys. Збій відбувається під час запуску друку шляхом принтерів.

Зафіксували щонайменше 20 випадків від чотирьох різних клієнтів за одну годину.

Оновлення KB5000802 відбувається автоматично. Щоб розв’язати помилку, потрібно видалити оновлення через налаштування ОС.

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Автор: УНІАН