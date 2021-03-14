Лондон хоче збільшити свої можливості з проведення цілеспрямованих наступальних кібероперацій проти іноземних противників.

Велика Британія збільшить свій потенціал у кіберпросторі, щоб протидіяти ймовірним противникам.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, зробленій напередодні публікації огляду зі стратегії національної безпеки Британії, передає DW.

За словами Джонсона, в огляді буде акцентовано на важливості розвитку кібертехнологій для нинішнього способу життя. "Будь то перемога над ворогами на полі бою, підвищення рівня безпеки Інтернету або розробка передових технологій для поліпшення життя людей", - зазначив Джонсон.

"Наш новий, повномасштабний підхід до кіберпростору змінить нашу здатність захищати наш народ, просувати наші інтереси в усьому світі й робити життя британців кращим кожен день", - заявив прем'єр-міністр.

Джонсон повідомив, що створені минулого року Національні кіберсили (National Cyber Force) базуватимуться на півночі Англії.

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У їхнє завдання входить поліпшення здібностей Британії із проведення цілеспрямованих наступальних кібероперацій проти терористів, ворожих держав і злочинних угруповань. Вони вперше об'єднують персонал як оборонних, так і розвідувальних служб під єдиним командуванням.

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Автор: Олександр Топчій