Сатурн зараз його видно низько на східному горизонті прямо перед сходом сонця.

23 березня 2025 року, знакові кільця Сатурна зникнуть з поля зору. Кільця газового гіганта протягом останніх семи років поступово нахилялися до ребра, якщо дивитися із Землі, і цими вихідними вони стануть невидимими.

Як пише Forbes, Сатурн робить повний оберт навколо Сонця кожні 29 земних років, обертаючись по осі, нахиленій на 27 градусів. Подібно до Землі, цей нахил змушує планету переживати пори року. Кожні 14,5 років кільця планети ідеально шикуються в лінію, роблячи їх тонкими, майже непомітними.

Зазначається, що цей момент настає 23 березня, хоча він більше стосується іншої частини року. 12 березня Сатурн був у з'єднанні з Сонцем і губився в його сяйві. Хоча зараз його видно низько на східному горизонті прямо перед сходом сонця, найкращий час для спостереження за Сатурном - коли Земля перебуває між ним і Сонцем. Тільки тоді Сатурн повністю освітлений - на кшталт повного місяця - і є найяскравішим на земному небі.

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Сатурн буде в протистоянні 21 вересня 2025 року, хоча це буде не так довго, щоб спостерігати кільця Сатурна саме тому, що вид буде дуже вузьким. Однак вигляд розширюватиметься, оскільки кільця нахилятимуться назад до Землі. Це триватиме до 2032 року.

Чому у Сатурна є кільця

Кільця Сатурна складаються з пилу і частинок води, але приблизно на 98% складаються з льоду. Вони мають товщину понад кілометр і простягаються 140 000 кілометрів від планети. Але вони можуть бути набагато молодшими, ніж вважалося раніше, згідно зі статтею, опублікованою в 2022 році. Автори вважають, що кільця Сатурна були спричинені місяцем під назвою Хризаліс, розірваним близько 160 мільйонів років тому приливними силами гігантської планети. Оскільки планеті близько 4,5 мільярда років, це означає, що Сатурн мав кільця всього 3,5% свого життя. Ті ж дослідники також вважають, що нахил Сатурна викликаний частково Нептуном, а частково міграцією гігантського місяця Сатурна, Титана, ближче до нього.

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