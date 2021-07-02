Легендарний "синій екран смерті" в останній раз отримував настільки глобальні зміни ще в 2016 році, тоді там з'явилися QR-коди.

Епосі "синього екрана смерті" в Windows прийшов кінець. Microsoft змінює колір екрану в нової версії операційної системи.

Про глобальну зміну в "синьому екрані смерті" (Blue Screen of Death - BSOD) повідомило видання The Verge.

Так, в новій Windows 11 екран, який з'являється при критичній помилці системи, стане чорним. Сумний смайл і QR-код залишаться.

Для "чорного екрану смерті" не довелося навіть змінювати абревіатуру, вона залишиться такою ж - BSOD (Black Screen of Death).

Читайте такожКомпанія Apple відкрила офіс в УкраїніНовий колір "екрану смерті" - одне з найбільш глобальних змін в цьому меню. Останній раз нововведення були впроваджені у 2016 році, тоді розробники Microsoft додали на екран QR-код. А перед цим, у 2012 році, "екран смерті" отримав відомий сумний смайл.

Перший "синій екран смерті", який тепер стане чорним, з'явився в Windows 3.0. Він був створений для програмістів і професіоналів, які отримали можливість швидше діагностувати проблеми і збої в роботі системи. BSOD найчастіше з'являється в результаті критичної помилки ОС, а на екрані показується інформація про те, що стало причиною збою.

Раніше вже стало відомо, що Microsoft випустила Windows 11 для учасників інсайдерського тесту. Дана версія ОС знайомить з новим інтерфейсом, проте більш серйозні нововведення у ньому недоступні.

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Автор: Поліна Кузенко