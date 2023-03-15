Минулого року NASA підписало аналогічний контракт в розмірі 73 мільйонів доларів з компанією Draper.

NASA оголосило про підписання контракту з Firefly Aerospace на суму 112 мільйонів доларів, за яким компанія має створити посадковий модуль для місії на зворотному боці Місяця у 2026 році.

"Комерційний посадковий модуль доставить два корисних навантаження агенції, а також супутник для зв’язку та передачі даних на місячну орбіту, що є спільним проєктом ESA (Європейського космічного агентства) та NASA", - повідомили в космічному агентстві США, повідомляє Reuters.

Контракт є частиною ініціативи програми Artemis Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – залучення приватних компаній до побудови інфраструктури для вивчення поверхні Місяця до пілотованих місій NASA.

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Минулого року NASA підписало аналогічний контракт в розмірі 73 мільйонів доларів з компанією Draper, яка займається створенням програмного забезпечення для космічних апаратів. За контрактом компанія відповідатиме за доставлення науково-технічного корисного навантаження на зворотний бік Місяця у 2025 році.

Firefly Aerospace, яка здійснила перший успішний запуск своєї ракети на орбіту в жовтні 2022 року, за свою історію пережила декілька складних періодів, включаючи порятунок від банкрутства у 2017 році завдяки інвестиціям Noosphere Ventures, засновником якої є український підприємець Макс Поляков.

У 2021 році NASA підписало контракт з Firefly на суму в 93,3 мільйона доларів США на проведення комплексу з 10 наукових досліджень і технологічних демонстрацій на Місяці у 2023 році.

Компанія Firefly Aerospace - що про неї відомо

Firefly Aerospace - приватне американсько-українське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), Заснована у 2014 році компанія займається розробкою легких ракет-носіїв для запуску вантажів у космос.

Компанія розробила ракету Alpha. Перший запуск неодноразово переносили. Зрештою він відбувся у вересні 2021 року і був провальним. Вибух Alpha потрапив на пряму трансляцію. Попри це у Firefly тестовий політ Alpha назвали успішним.

А 30 грудня 2021-го року уряд США прийняв рішення про примусове відчуження компанії у Макса Полякова через його українське громадянство.

У лютому 2022 року співзасновник американсько-української аерокосмічної компанії Firefly Aerospace Максим Поляков передав свою частку партнерові.