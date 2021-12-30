У Вашингтоні на тлі загрози російського вторгнення побоюються, що цінні ракетні технології можуть потрапити в Україну, Росію чи інші країни.

Уряд США вимагає від українського підприємця Макса Полякова продати свою частку в компанії Firefly Aerospace, посилаючись на проблеми національної безпеки.

Як повідомляє Bloomberg, Firefly Aerospace - приватний виробник космічних ракет, що базується поблизу Остіна, штат Техас.

В американському уряді та аерокосмічній промисловості США виступили проти контролю Полякова над компанією через побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну, Росію чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми.

Попри те, що Поляков вклав у Firefly Aerospace понад 200 мільйонів доларів, він погодився піти з правління компанії та повсякденної діяльності Firefly наприкінці 2020 року, щоб полегшити для неї процес отримання урядових і військових контрактів США, та пом'якшити деяку напруженість.

Однак наприкінці листопада 2021 року Поляков отримав листа від Комітету з іноземних інвестицій США (CFIUS), у якому висловлювалося занепокоєння щодо національної безпеки та прохання до Полякова та його інвестиційної компанії Noosphere Venture Partners продати приблизно 50% акцій Firefly.

За словами представників Noosphere Venture, Поляков погодився на цю вимогу, стверджуючи, що його володіння компанією Firefly не становить загроз національній безпеці.

"Noosphere Ventures оголосила сьогодні, що має намір залучити інвестиційно-банківську компанію для надання допомоги у продажу частки Noosphere Ventures у Firefly Aerospace", - повідомили в компанії Полякова.

"Поляков та його компанії були ретельно перевірені, і жодних проблем із безпекою не виявлено. Noosphere Ventures і Поляков розуміють, що дії CFIUS відбуваються на тлі зростання напруженості між Україною та Росією. Noosphere Ventures старанно працює над розв'язанням проблем із CFIUS якнайефективнішим і прийнятним способом", - йдеться в заяві Noosphere Ventures.

У Міністерстві фінансів США, яке очолює CFIUS, відмовилися від коментарів.

Bloomberg нагадує, що Поляков врятував Firefly від банкрутства в 2017 році і інвестував гроші в компанію для її відновлення. У вересні Firefly здійснив свій перший запуск ракети з бази космічних сил Ванденберг у Південній Каліфорнії. Ракета не вийшла на орбіту, але показала хороші результати для першого запуску, і компанія намагалася здійснити другий запуск.

Однак, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, знайомі з ситуацією, уряд США припинив поточні операції із запуску ракет Firefly у Ванденбергу, поки вирішується питання щодо права власності з Поляковим. Про якісь конфлікти між Поляковим і урядом США раніше не повідомлялося.

"Поляков мріяв перетворити Firefly на велику аерокосмічну компанію, яка могла б принести користь як США, так і Україні. Firefly міг об’єднати найкращих інженерів із США та України, щоб створити флот великих ракет, здатних виводити багато супутників на орбіту, а згодом - на Місяць. Поляков хотів, щоб США отримали доступ до української експертизи, а також знайшли спосіб підвищити перспективи українських аерокосмічних інженерів", - пише видання.

Зазначається, що протягом кількох останніх років Firefly досягла стабільного прогресу. Компанія виграла контракти з NASA, Агентством передових оборонних дослідницьких проектів і ВПС США на виконання різних місій. Вона також отримала угоду про обмін технологіями між Україною та США. Компанія має велике виробництво та базу для випробування ракет у Центральному Техасі, а також керувала дочірньою компанією в Україні, щоб допомогти у розвитку технологій.

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Хоча Україна є союзником США, триваючий конфлікт через агресію Росії посилив занепокоєння щодо того, що може статися з цінними технологіями всередині країни. Росія нарощує сили на кордоні з Україною, посилюючи побоювання щодо можливого вторгнення.

Видання також нагадує, що в листопаді 2020 року Поляков вийшов із ради директорів Firefly, а в травні 2021 року продав велику частину своєї частки в компанії. Ці кроки разом із призначенням колишніх урядовців до ради директорів мали відкрити шлях для нових державних контрактів. Поляков залишив компанію і заявив, що всі ділові та технологічні рішення покладені на генерального директора Firefly Тома Маркусика, який раніше працював у NASA і SpaceX Ілона Маска.

Представник Маркусика також не відповів на запит Bloomberg про коментар.

Firefly Aerospace: що про неї відомо

Firefly Aerospace - приватна аерокосмічна компанія, яка надає космічні транспортні послуги (від низької навколоземної орбіти й до Місяця), створюючи надійний, недорогий і швидкий доступ у космос. Firefly пропонує запуск, переміщення в навколоземному просторі та посадку на поверхню Місяця за допомогою своїх платформ Alpha, Beta, SUV і Blue Ghost.

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