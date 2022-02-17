Раніше уряд США прийняв рішення про примусове відчуження компанії у Полякова.

Співзасновник американсько-української аерокосмічної компанії Firefly Aerospace Максим Поляков передав свою частку партнерові.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я віддаю всі свої 58% акцій Firefly за 1 долар співзасновнику та своєму партнеру Тому (Том Маркусік, генеральний директор компанії УНІАН)", - оголосив Поляков.

Своє рішення Поляков обгрунтував тим, що впродовж останніх 1,5 років Комітет з іноземних інвестицій у США, Повітряні сили США та інші установи чинили на нього тиск.

"Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці", - додав він.

Довідка УНІАН. Firefly Aerospace - приватне американсько-українське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), Заснована у 2014 році компанія займається розробкою легких ракет-носіїв для запуску вантажів у космос.

Компанія розробила ракету Alpha. Перший запуск неодноразово переносили. Зрештою він відбувся у вересні 2021 року і був провальним. Вибух Alpha потрапив на пряму трансляцію. Попри це у Firefly тестовий політ Alpha назвали успішним.

За інформацією Bloomberg, наприкінці листопада 2021 року Поляков отримав лист від Комітету з іноземних інвестицій у США з вимогою, аби він продав частку у Firefly з міркувань національної безпеки.

А 30 грудня 2021-го року уряд США прийняв рішення про примусове відчуження компанії у Макса Полякова через його українське громадянство.

Вас також можуть зацікавити новини: