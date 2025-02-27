Політ модуля Athena до природного супутника Землі триватиме лише тиждень.

Сьогодні, 27 лютого, ракета Falcon 9 від компанії SpaceX стартувала з модулем Athena від приватної компанії Intuitive Machines. Про це повідомляє портал Space.com.

Модуль призначений для пошуку сировини та води на природному супутнику Землі. Апарат оснащений буром, який може проникати під поверхню Місяця на глибину до одного метра.

На його борту знаходиться "стрибаючий" дрон Gracie, здатний долати складний рельєф природного супутника нашої планети. Він буде проводити зйомку поверхні Місяця та досліджувати кратери.

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Також серед іншого модуль доставить на Місяць невеликий ровер MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform), призначений для автономної роботи з картографування супутника.

Посадка Athena в районі Південного полюса Місяця запланована на 6 березня. Амбітна наукова програма місії розрахована приблизно на 10 днів.

Космічні запуски – останні новини

Нагадаємо, в січні ракета Starship Ілона Маска вибухнула під час тестового запуску. Попри це, його можна вважати принаймні частково успішним, адже SpaceX змогла повернути на Землю нижню частину Starship, що наближає компанію до початку повноцінних польотів ракети.

Пізніше Маск назвав "розвагою" вибух Starship. Зазначимо також, що зараз SpaceX активно готується до нового тестового запуску нової космічної системи. Він може відбутись вже у найближчі дні.

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