Заявлено, що пристрій має високу автономність, але точний час роботи без підзарядки не названо.

Китайська компанія Xiaomi на своїй платформі YouPin представила нову електронну книгу під назвою InkPalm 5.

Читайте такожXiaomi випустила смарт-годинник за $14Її особливістю стали габарити. За своїми розмірами електронна книга відповідає смартфону. Новинка має 5,2-дюймовий дисплей роздільною здатністю 1280x720 точок, а маса 115 грамів і товщина 6,9 мм дозволяють носити пристрій в кишені.

Вартість InkPalm 5 на платформі YouPin становить близько $91. Про плани продажу електронної книги за межами Китаю в Xiaomi поки не повідомляють.

Пристрій отримав 4-ядерний процесор з 1 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Заявлено, що акумулятор на 1400 мА•год забезпечує високу автономність електронної книги, але точний час роботи без підзарядки не названо. У новинці присутня 24-рівневе регулювання температури світла, характерне для більш дорогих пристроїв, передає kommersant.

InkPalm 5 працює на операційній системі Android 8.1 і передбачає установку сторонніх додатків. Управління електронною книгою здійснюється за допомогою сенсорного екрану і розташованої під ним багатофункціональної клавіші. За замовчуванням пристрій працює з 5-ма основними книжковими магазинами-Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading і Handy Reading, але допускає імпорт електронних книг з інших джерел.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла