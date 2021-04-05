Китайська компанія Xiaomi на своїй платформі YouPin представила нову електронну книгу під назвою InkPalm 5.
Читайте такожXiaomi випустила смарт-годинник за $14Її особливістю стали габарити. За своїми розмірами електронна книга відповідає смартфону. Новинка має 5,2-дюймовий дисплей роздільною здатністю 1280x720 точок, а маса 115 грамів і товщина 6,9 мм дозволяють носити пристрій в кишені.
Вартість InkPalm 5 на платформі YouPin становить близько $91. Про плани продажу електронної книги за межами Китаю в Xiaomi поки не повідомляють.
Пристрій отримав 4-ядерний процесор з 1 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Заявлено, що акумулятор на 1400 мА•год забезпечує високу автономність електронної книги, але точний час роботи без підзарядки не названо. У новинці присутня 24-рівневе регулювання температури світла, характерне для більш дорогих пристроїв, передає kommersant.
InkPalm 5 працює на операційній системі Android 8.1 і передбачає установку сторонніх додатків. Управління електронною книгою здійснюється за допомогою сенсорного екрану і розташованої під ним багатофункціональної клавіші. За замовчуванням пристрій працює з 5-ма основними книжковими магазинами-Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Kindle Reading і Handy Reading, але допускає імпорт електронних книг з інших джерел.
Вас також можуть зацікавити новини
- Xiaomi представила фітнес-браслет Mi Band 5 з підтримкою NFC (фото, Відео)
- Xiaomi показала доступний смартфон POCO X3 NFC з екраном на 120 Гц (відео)
- Xiaomi представила бюджетний комп'ютер розміром з кубик Рубіка
- Xiaomi показала унікальну камеру смартфона з висувним об'єктивом (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram