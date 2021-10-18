Стали відомі головні характеристики новинки Аpple – MacBook Pro / фото Reuters

Американський корпорація Аpple під час другої осінньої презентації показала нові чіпи – M1 PRO та M1 MAX, а також MacBook Pro, який на них працює.

M1 PRO споживає дуже мало енергії. Продуктивність нового чіпа зросла на 70%, а графіка стала у два рази краще. M1 MAX – майже у два рази кращий, аніж M1 PRO. 

В Аpple поділилися, що нові MacBook Pro є двох розмірів – 14 та 16 дюймові, розкрили головні особливості новинок, а також назвали їх ціну.

14-дюймовий MacBook Pro коштуватиме від 1999$, а 16-дюймовий – від 2499$.

Стали відомі ціни нових MacBook Pro / фото Reuters

MacBook Pro головні характеристики новинки:

  • На дисплеї з'явилася "чубчик" для FaceID;
  • Знову є зарядка MagSafe;
  • Додано HDMI;
  • Оснащений дисплеєм mini-LED з підтримкою до 120 ГЦ;
  • Зменшено рамки екрану на 24%, а верхня рамка вже на 60% менша;
  • Ширина MacBook Pro становить 17 мм та 15,5 мм;
  • Наверх повернули фізичні кнопки;
  • Збільшено внутрішні динаміки, всього їх шість штук;
  • Підтримує до 64 Гб оперативної пам'яті;
  • Заряджається за 30 хв на 50%;
  • У вакуумі на батареї працює майже добу – до 21 години.
В Аpple назвали ціни нових MacBook Pro / фото Reuters

Нагадаємо, перша осіння презентація Apple у 2021 році відбулася 14 вересня. Під час презентації, зокрема, показали нові смартфони – iPhone 13.

Друга презентація Apple була намічена на 18 жовтня. Під час заходу корпорація презентувала низку новинок – у тому числі AirPods 3 покоління й нові колонки HomePod Mini.

Автор: Екатерина Присяжнюк