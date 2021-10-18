Нові MacBook Pro є двох розмірів, найбільший – 16-дюймовий.

Американський корпорація Аpple під час другої осінньої презентації показала нові чіпи – M1 PRO та M1 MAX, а також MacBook Pro, який на них працює.

M1 PRO споживає дуже мало енергії. Продуктивність нового чіпа зросла на 70%, а графіка стала у два рази краще. M1 MAX – майже у два рази кращий, аніж M1 PRO.

В Аpple поділилися, що нові MacBook Pro є двох розмірів – 14 та 16 дюймові, розкрили головні особливості новинок, а також назвали їх ціну.

14-дюймовий MacBook Pro коштуватиме від 1999$, а 16-дюймовий – від 2499$.

MacBook Pro – головні характеристики новинки:

На дисплеї з'явилася "чубчик" для FaceID;

Знову є зарядка MagSafe;

Додано HDMI;

Оснащений дисплеєм mini-LED з підтримкою до 120 ГЦ;

Зменшено рамки екрану на 24%, а верхня рамка вже на 60% менша;

Ширина MacBook Pro становить 17 мм та 15,5 мм;

Наверх повернули фізичні кнопки;

Збільшено внутрішні динаміки, всього їх шість штук;

Підтримує до 64 Гб оперативної пам'яті;

Заряджається за 30 хв на 50%;

У вакуумі на батареї працює майже добу – до 21 години.

Нагадаємо, перша осіння презентація Apple у 2021 році відбулася 14 вересня. Під час презентації, зокрема, показали нові смартфони – iPhone 13.

Друга презентація Apple була намічена на 18 жовтня. Під час заходу корпорація презентувала низку новинок – у тому числі AirPods 3 покоління й нові колонки HomePod Mini.

Автор: Екатерина Присяжнюк