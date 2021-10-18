Американський корпорація Аpple під час другої осінньої презентації показала нові чіпи – M1 PRO та M1 MAX, а також MacBook Pro, який на них працює.
M1 PRO споживає дуже мало енергії. Продуктивність нового чіпа зросла на 70%, а графіка стала у два рази краще. M1 MAX – майже у два рази кращий, аніж M1 PRO.
В Аpple поділилися, що нові MacBook Pro є двох розмірів – 14 та 16 дюймові, розкрили головні особливості новинок, а також назвали їх ціну.
14-дюймовий MacBook Pro коштуватиме від 1999$, а 16-дюймовий – від 2499$.
MacBook Pro – головні характеристики новинки:
- На дисплеї з'явилася "чубчик" для FaceID;
- Знову є зарядка MagSafe;
- Додано HDMI;
- Оснащений дисплеєм mini-LED з підтримкою до 120 ГЦ;
- Зменшено рамки екрану на 24%, а верхня рамка вже на 60% менша;
- Ширина MacBook Pro становить 17 мм та 15,5 мм;
- Наверх повернули фізичні кнопки;
- Збільшено внутрішні динаміки, всього їх шість штук;
- Підтримує до 64 Гб оперативної пам'яті;
- Заряджається за 30 хв на 50%;
- У вакуумі на батареї працює майже добу – до 21 години.
Нагадаємо, перша осіння презентація Apple у 2021 році відбулася 14 вересня. Під час презентації, зокрема, показали нові смартфони – iPhone 13.
Друга презентація Apple була намічена на 18 жовтня. Під час заходу корпорація презентувала низку новинок – у тому числі AirPods 3 покоління й нові колонки HomePod Mini.