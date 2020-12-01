Три дні грудня відзначаться підвищеною сонячною активністю.

На початку і середині грудня очікуються відчутні геомагнітні збурення, які можуть вплинути на здоров'я метеочутливих людей. В цілому останній місяць року пройде досить спокійно і без сильних стрибків магнітної активності.

Що таке магнітні бурі

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля Землі, яке триває від декількох годин до пари діб. Такі сплески можуть вплинути на роботу енергосистем і електроприладів, а також погіршити самопочуття літніх і метеочутливих людей.

Коли очікуються магнітні бурі в грудні 2020

Невеликий сплеск магнітної активності очікується у вівторок, 2 листопада. Магнітна активність буде невисокою, проте може позначитися на самопочутті деяких людей.

Період до 17 грудня пройде спокійно. В п'ятницю 18 грудня очікується другий сплеск енергії, а в суботу 19 грудня фахівці прогнозують магнітну бурю. Буря досягне рівня G1 (слабка буря) і може вплинути на роботу систем зв'язку, поведінку тварин і самопочуття деяких людей.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

Магнітна активність впливає на літніх і метеочутливих людей, а також на людей з хронічними захворюваннями. Під час підвищеної геомагнітної активності можуть виникати такі симптоми: головні болі, слабкість, нудота, запаморочення, болі в серці, дратівливість, порушення апетиту, безсоння.

Щоб легко перенести магнітну бурю, дотримуйтеся наступних рекомендацій за кілька днів до очікуваної активності:

відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю;

пийте зелений і трав'яний чай;

не нервуйте, позбавтеся від стресу;

прогулюйтеся на свіжому повітрі не менше ніж годину в день;

не переїдайте, не вживайте жирну і смажену їжу;

спіть не менше 8 годин на добу, лягайте спати раніше.

Якщо під час магнітної бурі ваше самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря-терапевта.

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Автор: Катерина Пулатова