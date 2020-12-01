На початку і середині грудня очікуються відчутні геомагнітні збурення, які можуть вплинути на здоров'я метеочутливих людей. В цілому останній місяць року пройде досить спокійно і без сильних стрибків магнітної активності.
Що таке магнітні бурі
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля Землі, яке триває від декількох годин до пари діб. Такі сплески можуть вплинути на роботу енергосистем і електроприладів, а також погіршити самопочуття літніх і метеочутливих людей.
Коли очікуються магнітні бурі в грудні 2020
Невеликий сплеск магнітної активності очікується у вівторок, 2 листопада. Магнітна активність буде невисокою, проте може позначитися на самопочутті деяких людей.
Період до 17 грудня пройде спокійно. В п'ятницю 18 грудня очікується другий сплеск енергії, а в суботу 19 грудня фахівці прогнозують магнітну бурю. Буря досягне рівня G1 (слабка буря) і може вплинути на роботу систем зв'язку, поведінку тварин і самопочуття деяких людей.
Як захиститися від впливу магнітної бурі
Магнітна активність впливає на літніх і метеочутливих людей, а також на людей з хронічними захворюваннями. Під час підвищеної геомагнітної активності можуть виникати такі симптоми: головні болі, слабкість, нудота, запаморочення, болі в серці, дратівливість, порушення апетиту, безсоння.
Щоб легко перенести магнітну бурю, дотримуйтеся наступних рекомендацій за кілька днів до очікуваної активності:
- відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю;
- пийте зелений і трав'яний чай;
- не нервуйте, позбавтеся від стресу;
- прогулюйтеся на свіжому повітрі не менше ніж годину в день;
- не переїдайте, не вживайте жирну і смажену їжу;
- спіть не менше 8 годин на добу, лягайте спати раніше.
Якщо під час магнітної бурі ваше самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря-терапевта.
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