Вони є єдиною популяцією, яка практикує таку "традицію".

У національному парку Койба в Панамі, на віддаленому острові Хікарон, дослідники спостерігають глибоко тривожне явище серед диких білоголових капуцинів: вони викрадають дитинчат іншого виду - мавп-ревунів.

Про це пише Interesting Engineering, посилаючись на групу дослідників. Вперше цей феномен зафіксували ще у 2022 році, під час перегляду записів зі встановлених на острові камер відеоспостереження. На одному з них самець капуцина ніс на спині дитинча ревуна.

Дослідниця Зої Голдсборо каже, що це було настільки незвично, що вони вирішили передивитися записи за весь рік. Тоді й виявилося, що це не єдиний випадок - в такий спосіб викрали вже чотирьох немовлят ревунів, майже в усіх випадках їх ніс недорослий самець, якого прозвали "Джокером":

Відео дня

"Спочатку ми думали, що це може бути усиновлення. Однак той факт, що самець був єдиним носієм цих немовлят, був важливим шматочком головоломки".

Спочатку команда дійшла висновку, що капуцин просто пробував щось нове, оскільки ці тварини вважаються дуже допитливими і завжди шукають способи взаємодіяти з навколишнім світом. Однак вже за п'ять місяців дослідники помітили ще чотирьох молодих самців, які вкрали дитинчат ревуна.

"Повна хронологія подій розповідає нам захоплюючу історію однієї особини, яка почала випадкову поведінку, яку з наростаючою швидкістю підхопили інші молоді самці", - розповів дослідник Брендан Барретт.

За 15 місяців вдалося задокументували 11 окремих викрадень. Немовлята ревуна чіплялися за животи або спини самців-викрадачів, поки ті займалися буденними справами. У більшості випадків їм було менше чотирьох тижнів, і є свідчення, що жоден з них не вижив. Попри те, що капуцини не завдавали шкоди маленьким ревунам, ті не мали необхідного для виживання молока.

На думку дослідників, йдеться про появу соціальної традії або культурної примхи, яка поширилася на інших індивидів. Її причиною могли стати комфортні умови острова, на якому живуть мавпи - на Хікароні у них майже немає конкурентів:

"Таке "розкішне" життя, здається, створює умови для того, щоб ці соціальні тварини були новаторами. Ця нова традиція показує нам, що потреба не обов'язково повинна бути матір'ю винаходу. Для високоінтелектуальної мавпи, яка живе в безпечному, можливо, навіть недостатньо стимулюючому середовищі, може бути достатньо нудьги і вільного часу".

Зазначається, що мавпи-ревуни перебувають під загрозою зникнення на цьому острові, тому продовження таких дій з боку капуцинів може лише погіршити ситуацію.

Інші цікаві дослідження поведінки мавп

Раніше у мережі публікували відео з парку Убахара в Бразилії, на якому мавпи-капуцини намагаються добути собі їжу за допомогою кам'яного та дерев'яного знаряддя.

Також нагадаємо, що мавпи-ревуни вважаються найгучнішими наземними тваринами у світі. Їхній голос можна почути на відстані до 5 кілометрів у джунглях. Гучне ревіння використовується переважно для маркування території, попередження конкурентів та координації в межах групи.

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